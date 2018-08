Museokone syöksyi maahan Sveitsissä, 20 ihmisen pelätään kuolleen – voiko hellesäällä olla osuutta turmaan?

Museokoneen lempinimi on ”Täti Ju” ja sitä on käytetty paljon yritysten ja perheiden juhlatilaisuuksissa yleisölennätyksiin. Kone on rakennettu vuonna 1939 ja siinä on paikat 17 matkustajalle ja kahdelle lentäjälle ja yhdelle miehistön jäsenelle.