Muskin jättiraketin laukaisu lähestyy: Luvassa hieno onnistuminen vai massiivinen räjähdys?

Kyseessä on tällä hetkellä maailman voimakkain ja mahtavin käytössä oleva raketti. Edes Musk itse ei ole vakuuttunut, että kaikki tulee menemään suunnitellusti. Musk on todennut, että laukaisupäivänä on luvassa jännitystä "suuntaan tai toiseen".