Myrkytetyille Skripaleille uudet identiteetit Yhdysvalloissa? Tiedustelupalvelut käyvät neuvotteluja

33-vuotias Julia Skripal on toipunut hermokaasuiskusta hyvin ja on jo päässyt sairaalasta.

The Timesin mukaan hän on kieltäytynyt Venäjän Lontoon-lähetystön avusta, mikä on vakuuttanut brittiviranomaisia siitä, että hän saattaa olla muuttamassa pysyvästi länteen.