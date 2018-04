Naapurimaat varoittaneet lentoliikennettä Venäjän ohjuskokeista – "Suomeen ne eivät liity"

Ruotsi odottaa Venäjän tänään alkavaksi ilmoitettuja ohjuskokeita edelleen epätietoisena, sillä ainakaan aamupäivällä ei ole tullut tietoja laukaisuista. Siviililentoliikenne koealueiden lähellä on jatkunut normaalin oloisesti.

Notam, eli notice to airmen, on viranomaistiedote lentoihin liittyvistä järjestelyistä ja erityistilanteista. Sen antaa maa, jolle on esimerkiksi kerrottu lähialueella tapahtuvasta poikkeuksellisesta toiminnasta ja jonka lennonvarmistusaluetta toiminta voi koskea.