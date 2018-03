Näin Stephen Hawking muutti maailmaa: Mullistavia havaintoja mustista aukoista

Albert Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan painovoima on ominaisuus, joka saa avaruuden kaartumaan massiivisten kappaleiden ympärillä. Tämä vääristymä vaikuttaa kaikkeen suuria kappaleita ympäröiviin kappaleisiin ja pitää esimerkiksi maata kiertoradallaan.

Hänen ensimmäinen suuri havaintonsa oli, että itse alkuräjähdys on kuin mustan aukon romahdus, mutta päinvastoin.

Hän osoitti, että suhteellisuusteoria edellyttää, että universumi on alkanut singulariteettina ja että mustat aukot voivat kasvaa, mutta eivät kutistua, ja että musta aukko ei voi koskaan jakautua useammaksi pieneksi mustaksi aukoksi edes kahden sellaisen törmätessä. Hawking havaitsi, että mustan aukon massa määrittää singulariteettia ympäröivän tapahtumahorisontin säteen.

Hawking on ansioitunut myös kosmologian popularisoinnissa. Hänen teoksensa Ajan lyhyt historia on kansainvälinen bestseller, jota on myyty yli 10 miljoonaa kappaletta.