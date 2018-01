Nämä kuvat vangitsevat katseen: Joel vietti kuusi viikkoa saamelaisyhteisössä – kuvasi saamelaisen laulajan ja ballerinan perinneasuissa

– Ruotsalaisena olen pettynyt siihen, miten maani on kohdellut saamelaisia. Tämä häpeätahra on kanssamme yhä, Marklund sanoo.

– Heitä on kannustettu pidättäytymään oman kielensä käytöstä, ja perheitä on poistettu alueilta, joita he ovat asuttaneet monen sukupolven ajan. Tunnen velvollisuutta jakaa näiden ihmisten yksittäiset tarinat ja auttaa heitä saamaan äänensä kuuluviin.

Lapset mukana töissä

– Heidän joukossaan oli nuori nainen nimeltä Marika Renhuvud, joka oli päättänyt auttaa aamusta kylmään yöhön asti. Kun olin kuvannut Marikaa ja hänen perhettään muutaman päivän, minulle selvisi, että hän on oppilaana Tukholman balettiakatemiassa. Minulle tällaisen kulttuurisen kontrastin löytäminen on se, mistä hankkeessa on kyse. Marika opetti minulle paljon saamelaiskulttuurista ja antoi minulle käsityksen nuorten saamelaisten elämästä. He ovat kasvaneet kahdessa melkein vastakkaisessa maailmassa.