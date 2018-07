Nämä viisi asiaa vaikeuttavat thaipoikien pelastamista luolastosta – "Sukeltaminen olisi pahin mahdollinen tilanne"

Viranomaiset kamppailevat parhaillaan keksiäkseen keinon pelastaa Pohjois-Thaimaassa luolastoon loukkuun jääneet jalkapallojuniorit.



Tilanne ei ole aivan yksinkertainen, sillä pelastusyritykseen vaikuttavat useat eri asiat aina ympäristötekijöistä poikien kuntoon.



Mihin tahansa ratkaisuun päädytäänkään, ei jalkapalloilijoiden pelastaminen tule missään nimessä olemaan helppoa.



Tähän mennessä pelastajat ovat kamppailleet esimerkiksi näiden asioiden parissa:

Vaikeakulkuinen maasto

Luolasto sijaitsee keskellä tiheää ja vaikeakulkuista viidakkoa, joten vaihtoehtoisten kulkuaukkojen löytäminen vaatii pelastajilta aikaa ja kärsivällisyyttä.

Luolasto itsessään on pimeä, kapea ja erittäin vaikeakulkuinen. Tällä hetkellä pelastajilta kestää kolme tuntia päästä luolaston suuaukolta poikien löytöpaikalle.

Sadekausi

Käynnissä oleva sadekausi on aiheuttanut pelastajille suurimpia ongelmia. Tham Luang Nang Nonin luolasto on täyttynyt vedellä, jota on pelastajien toimesta pumpattu pois parhaimmillaan jopa kymmeniätuhansia litroja tunnissa.



Rankkasateet ovat piiskanneet Pohjois-Thaimaan Chiang Rain aluetta kovalla kädellä, joten luolaston pumppaaminen tyhjäksi on miltei mahdotonta.



Sukeltaminen

Yksi vaihtoehto pelastamiselle on sukeltaminen. Luolasto on täynnä vettä, joten ainoa ulospääsy on sukeltaa.

Laitesukeltaminen on pelastajien mukaan kaikista huonoin vaihtoehto. Kyseessä on kokeneillekin sukeltajille vaikea paikka: vesi luolassa on erittäin sameaa, mutaista ja paikoittain nopeasti virtaavaa. Lisäksi luola on täynnä kapeita kulkuaukkoja, joista sukeltajien olisi mahduttava läpi välineistönsä kanssa.



Tilannetta ei auta se, että jalkapallojunioreista kukaan ei osaa uida, saati laitesukeltaa. Tämä tarkoittaisi poikien täysimittaista sukellusopettamista pimeässä ja kapeassa luolassa.



– Pahimmillaan luolastossa sukeltaessa katoaa suunnantaju. Et tiedä milloin olet ylösalaisin, sivuttain tai väärinpäin. Sukeltaminen olisi pahin mahdollinen tilanne pojille, kertoo pelastustehtävien konsultti Pat MoretCNN:lle.

Poikien kunto

Ongelmana ei ole ainoastaan jalkapalloilijoiden sukellustaidottomuus. Yhdeksän päivää luolastossa ilman ruokaa viruneet pojat ovat fyysisesti äärirajoillaan. Sukeltaminen heikkokuntoisena ei tule kysymykseen.

Fyysisen kunnon lisäksi poikien tulisi olla myös henkisesti hyvin vahvoja yrittäessään sukeltaa luolaston pimeisiin käytäviin.

Löytöpaikka



Paikka, josta pojat olivat löytäneet suojaa, on pinta-alaltaan todella pieni. Kaikki yläpuolelta tuleva poraaminen olisi erittäin vaikeaa ja mahdollisesti vaarantaisi pelastettavien turvallisuuden.



Yrityksenä on nyt lähettää Iso-Britanniasta paikalle laite, joka voisi kertoa pelastajille poikien täsmällisen sijainnin luolastossa.

Tämä voisi auttaa myös maan päällä päivystäviä pelastajia löytämään viidakosta mahdollisia salaisia sisäänkäyntejä luolastoon.



Mitä seuraavaksi?

Nyt viranomaisten suunnitelmana on kuljettaa luolastoon ruokaa jopa neljän kuukauden tarpeisiin. Yksi pelastusoperaation ehkä murheellisimmista vaihtoehdoista olisi odottaa sadekauden loppumista lokakuun loppuun asti.