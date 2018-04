Nasa sai napattua kuvan kaukaisimmasta koskaan nähdystä tähdestä – tässä on Icarus

Icarus-tähti näkyy kuvassa nuolen osoittamana. Vaikka tähti näkyy kuvassa vaatimattomana pisteenä, niin kuvan saaminen on huima saavutus. Tähden valo on nimittäin lähtenyt liikkeelle 9 miljardia vuotta sitten. NASA, ESA, and P. Kelly (University of Minnesota)