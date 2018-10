Natolla suurharjoitus Norjassa, Venäjä jyrähti: "Suomea käytetään hyväksi – todellinen vaara Euroopalle ei tule Venäjältä"

Norjassa kuvitteellinen maahantunkeutuja

Nato-harjoituksen skenaario on, että Norjaan on hyökännyt määrittelemätön toimija, ja maa on vedonnut Naton artikla viiden mukaiseen yhteispuolustukseen. Se on sotilasliiton kulmakivi, jota on käytetty vain kerran, vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen.