NBC: Pohjois-Korea valmistaa yhä salaa ydinmateriaalia – "He yrittävät huijata Yhdysvaltoja"

NBC Newsin tiedustelulähteiden mukaan Pohjois-Korealla on yleisesti tunnetun Jongbonin tehtaan lisäksi useita salaisia kohteita, joissa se yhä rikastaa uraania ydinaseita varten.

Kanavan haastattelemien tiedusteluelimien mukaan Pohjois-Korea on keväällä jopa lisännyt rikastetun uraanin tuotantoa samalla, kun se on neuvotellut vihollistensa Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean kanssa. Haastateltujen mukaan maa pyrkii neuvotteluilla peittämään huomion ydinaseohjelmansa jatkumiselta.

Todisteita ydinaseohjelman loppumisesta ei ole

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong Un sanoi keväällä, että Pohjois-Korea on valmis luopumaan ydinaseestaan. Maa onkin lopettanut viime vuoden lopulle jatkuneet ydin- ja ohjuskokeet.

Yksi NBC Newsin haastattelema amerikkalaisviranomainen on kuitenkin sitä mieltä, että mitään todisteita ydinaseohjelman lopettamisesta ei kokeiden loppumisesta huolimatta ole.

– Ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että he [Pohjois-Korea] olisivat lopettaneet ydinaseiden valmistamisen tai vähentäisivät niiden määrää varastoissaan. Sen sijaan on olemassa lähes kiistattomia todisteita siitä, että he pyrkivät huijaamaan Yhdysvaltoja, sanoi yksi amerikkalaisvirkamies nimettömänä NBC Newsille.