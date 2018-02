Neljä rauhanturvaajaa kuollut räjähdyksessä Malissa

Väkivallan repimä maa



Mali on yksi pahimmista paikoista YK:n rauhanturvaajille, sillä maassa on tapahtunut lukuisia rauhanturvaajien kuolemaan johtaneita iskuja. Erityisesti Timbuktun aluetta pidetään vaarallisena.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on vielä jyrkempi: Maan neliportaisella riskiasteikolla, jonka toisessa päässä on pelkkä kehotus "normaalista varovaisuudesta", Mali on toisessa ääripäässä, sijalla neljä: Do not travel - älä matkusta.