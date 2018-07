New York Post väittää: Suomi valmistautuu kolmanteen maailmansotaan

Median mukaan Suomi on poliittisesti neutraali maa, jossa asuvat maailman onnellisimmat ihmiset , mutta se on "aina valmis sotaan."

Miksi Suomi pelkää naapuriaan?

– Olen pohtinut samaa asiaa. Montenegro on pieni maa, jonka asukkaat ovat erittäin vahvoja. He ovat erittäin vahva kansa, he ovat erittäin agressiivinen kansa, he voivat käydä aggressiivisiksi, ja onneksi olkoon, siinä meillä on sitten kolmas maailmansota.