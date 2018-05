New Yorkin ikonisimman linnun seksiä kutsutaan viemärisuolisuudelmaksi: "Tunnen pariskunnan, jolla on kotona 35 pulua"

Osa newyorkilaisesta pitää puluja siivekkäinä rottina, mutta Garn on toista mieltä. Garnin valokuvakirja The New York Pigeon – Behind the feathers kerää rahaa pulujen hoitokodille, missä hoidetaan muun muassa siipirikkoja. Tähän mennessä kirja on kerännyt rahaa pulujen hyväksi lähes 50 000 euroa. Garn ei ole ainoa, joka on puluista hullaantunut.