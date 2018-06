New Yorkin Koreatownissa seurataan tarkkaan Trumpin ja Kimin kokouksen valmisteluja – "Perheeni asuu Koreoiden rajalla"

– Pidän jatkuvasti yhteyttä perheeseeni. He voivat hyvin, mikä on pääasia. Hekin seuraavat tarkkaan, mitä Singaporen osalta tapahtuu, Choi kertoo.

– On tärkeä muistaa, että pohjoiskorealaiset katsovat pääsevänsä neuvottelupöytään, koska maa on kehittänyt ydinaseita. He kokevat olevansa isojen liigassa, ja he näkevät neuvottelut kahden ydinasevaltion välisenä, Noerper sanoo.