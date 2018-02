New Yorkin poliisikin sanoi lopulta hyvästi Lumialle – korvaajana nopeammaksi sanottu iPhone

Nokia alkoi kadota New Yorkin poliisin NYPD:n taskuista joulun tienoilla. Siirtymä iPhoneen ei tapahdu silmänräpäyksessä, sillä byrokratiat tuppaavat olemaan hitaita, ja poliisilaitoksella on varsinaisia poliiseja noin 36 000.

– Annamme päivittäin kuutisensataa puhelinta”, sanoo New Yorkin poliisin informaatioteknologian osaston apulaispäällikkö Jessica Tisch New York Daily News -lehdessä.

Kännykkäherätys muutama vuosi sitten

NYPD hankki Lumian mallit 830 ja 640XL, joissa – kuten joissakin poliisin käyttämissä sovelluksissa – on ollut käyttöjärjestelmänä Windows 8.1., mutta Microsoft ilmoitti viime heinäkuussa, että se lopettaa järjestelmän tukemisen, kertoi New York Post viime elokuussa.

Tyytyväisiä Lumioihin

Hylättyjä nokialaisia ei kärrätä roskalavalle. Ne on tarkoitus myydä takaisin operaattori AT&T:lle, jonka kanssa NYPD:llä on sopimus. Omenapuhelimet puolestaan eivät maksa poliisille mitään, sillä ne ovat osa sopimuksenmukaista välineistön päivitystä, New York Daily News kertoo.

Laitemerkin vaihdon syynä on NYPD:n mukaan turvallisuus ja nopeus. Käyttöön tulevat iPhone-mallit ovta joko 7 tai 7 Plus.

Raportteja, videoita, paikkahistoriaa

Muutos on ollut hidas

New Yorkin poliisi on innoissaan uusista kännyköistä, mutta New York Daily Newsissä eräs entinen poliisi muistuttaa, että muutos on ollut hidas, sillä kännyköitä kehittyvine teknologioineen ja sittemmin sovelluksineen on ollut käytössä jo kolmisenkymmentä vuotta.