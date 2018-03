Niinistö myönsi Brysselissä: Suhde Venäjään jakaa EU-maita – Nord Stream 2-hanke etenee diplomaattikiistasta huolimatta

Venäjä nousi odotetusti keskustelujen ytimeen kun presidentti Sauli Niinistö tapasi EU-johtoa Brysselissä. Reaktiot Salisburyn hermomyrkkyiskuun osoittavat kouriintuntuvasti, kuinka jakautunut EU suhteessaaan Venäjään on.

– Kuten me olemme nähneet, EU-maissa on aika erilaista suhtautumista Venäjään. Siitä ollaan aika samaa mieltä että dialogia tarvitaan tästä eteenpäin, Niinistö totesi Brysselissä.

Kaasuputkihanke etenee kuitenkin



– Saksan kanta kai on ollut samanlainen koko ajan. Näin olen ymmärtänyt. Suomessahan ovat vielä nämä selvitykset kesken mutta moneen kertaan on vakuutettu tai sanottu että tämä on ensisijaisesti ympäristökysymys, ei poliittinen kysymys Suomelle.