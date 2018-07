Ainutlaatuista! Ensimmäinen vahvistettu kuva planeetan synnystä julkaistiin

Planeetta on muodostumassa kääpiotähti PDS 70:n vieressä ja se on nimetty PDS 70b:ksi.

Kuva on otettu Euroopan eteläisen observatorion Erittäin Isolla Teleskoopilla eli VLT-teleskoopilla (Very Large Telescope). Lisäksi siinä on planeettojen metsästykseen tarkoitettu laite nimeltä SPHERE, joka on tällä hetkellä paras mahdollinen laite kyseiseen työhön.