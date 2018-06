Nyt on pidätetyllä osuva nimi: Amerikkalainen Crystal Methvin pidätettiin huumeista - arvaatko mistä aineesta oli kyse?

40-vuotias Crystal Methvin jäi kiinni viikko sitten floridalaisella parkkipaikalla. Häntä epäillään kristallihuumeen eli kristallimaisen amfetamiinin hallussapidosta. Crystal Methvinin narauttanut aine on siis englanniksi crystal methamphetamine, tutummin crystal meth.

Methvin on poliisille tuttu henkilö - hänen rikosrekisteristään löytyy merkintöjä vuodesta 1998 alkaen.

Alkuvuodesta myös Suomenssa on keskusteltu niin sanotusta kristallihuumeesta viihdetähti Jari Sillanpään tapauksen takia.

– Kristallihuume on niin sanotusti vauhtihuume, joka aiheuttaa muun muassa hallusinaatioita, ja se luokiteltu erittäin vaaralliseksi, kertoo Huomenta Suomessa vieraillut KRP:n rikostarkasta Ari Lahtela.

Niin sanottu kristalli on amfetamiinijohdannainen, ja aine on erittäin addiktoivaa. Huumeen yliannostusvaara on myös erittäin suuri.