Obama pitää Suomessa puheen tuhansille – näistä puheista hänet muistetaan: "Hän on parempi kuin puheenkirjoittajansa"

Obama osallistuu Nordic Business Forum -tapahtumaan Helsingissä 26. ja 27. syyskuuta, kertoo tapahtuma tiedotteessa. Obama on järjestäjien mukaan kutsuttu pitämään puhe tapahtumaan kutsutuille 7500 yritysjohtajalle ympäri maailmaa.

1. Voittopuhe

Obaman laajensi kampanjansa iskulausetta "Yes we can" tukijoiden joukossa kutsuen kaikki amerikkalaiset jakamaan lupauksensa muutokseen. Voittopuheessaan Obama korosti muun muassa minkätahansa olevan mahdollista sekä demokratian voimaan.