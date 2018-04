Yhdysvallat pohtii vielä vaihtoehtoja ohjusiskuille – "Venäjällä teknisesti vahva ilmatorjunta"

– Teknisesti Venäjällä on vahva ilmatorjunta, mutta kaikkiin järjestelmiin liittyy rajoituksia. Tässä on iso vastakkainasettelun riski Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä, Pihlajamaa sanoo.

Kuliseissa käydään diplomatiaa

– Tilanne on todella hankala. Yhdysvallat on ristiriitaisella viestinnällä ja kovalla kielenkäytöllä saanut itsensä sellaisen tilanteeseen, että sen on reagoitava joko sotilaallisesti tai muilla keinoin. Aika näyttää, mikä on se valinta, jonka he tekevät.