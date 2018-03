Oikeistojohtaja Matteo Salvini: Italiaan on tulvinut ulkomaalaisia ”huumekauppiaita ja raiskaajia” ja me teemme siitä lopun

– Heti alusta lähtien, kun me saamme enemmistön ja pääsemme muodostamaan hallitusta, me olemme kaikille teille lojaaleja ja yhdistämme voimamme kaikkea sitä paholaismaista vastaan, jonka vasemmisto on tälle maalle tehnyt, Berlusconi hehkutti omilleen tutuin showmiehen elkein.

Salvinilla kana kynittävänä



Salvinilla ja Berlusconilla on keskinäinen kana kynittävänä. Sitä on yritetty turhaan peitellä. Yritettiin myös Rooman vaalitilaisuudessa.

Puhdas keskustaoikeiston hallitus mahdollinen



– Tänne on tullut myös joitain hyviä ihmisiä, mutta heidän lisäkseen on tullut virta rikollisia. Minä haluan lähettää kaikki takaisin. Tämä maa on pakattu täyteen huumekauppiaita, raiskaajia ja murtovarkaita. Liiga on ratkaisu tähän ongelmaan, Matteo Salvini uhosi Padovassa pidetyssä vaalitilaisuudessa.