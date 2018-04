Oikeus antaa sukellusvene-Madsenille tuomion – MTV kokosi aikajanan poikkeuksellisesta rikoksesta, joka on kuin karmeimmasta dekkarista

Maailman katseet kääntyvät tänään Tanskaan, jossa odotetaan oikeuden päätöstä sukellusvene-Madsenina tunnetun Peter Madsenin tapauksessa. Oikeudenkäynti Kööpenhaminassa on kestänyt jo seitsemän viikkoa, ja käsittelypäiviä on ollut yhteensä 12. Tapaus on kiinnostanut ihmisiä laajalti ympäri maailman.