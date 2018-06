Oikeus päätti, ettei Trump saa blokata ihmisiä Twitterissä – nyt hallitus aikoo valittaa ratkaisusta

Trumpin tilillä on yli 52 miljoonaa seuraajaa ja jatkuvasti twiittaamisesta on tullut yksi hänen presidenttiytensä tunnusmerkeistä. Presidentti on kuitenkin torjunut useita käyttäjiä, jotka ovat kritisoineet hänen toimiaan. Tällöin käyttäjät eivät voi suoraan vastata Trumpin twiitteihin.