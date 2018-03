Onko murhasta tuomittu Esa Teittinen istunut 9 vuotta syyttömänä Ruotsissa? – "Uskon, että asiakkaani vapautuu ennen huhtikuuta"

Expressenin mukaan Teittinen voi vapautua sen jälkeen, kun asia on ollut esillä uudestaan hovioikeudessa.

Tuomittiin hukutusmurhasta 2009

Teittinen on useaan otteeseen kiistänyt syyllisyytensä. Hänet on tuomittu 15 vuoden vankeusrangaistukseen, josta hän on istunut 9 vuotta.