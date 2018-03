Onko Putinin menestyksen salaisuus ikääntymistä hidastava verikylpy? Video farmilta, jossa pyörii kasvava bisnes

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tunnettu karskista ja maskuliinisesta imagostaan – myös miehen menestys maan johdossa on ollut melko ylivoimaista. Nyt hän on suuntaamassa jälleen kohti uutta voittoa ensi viikonlopun presidentinvaaleissa. Mikä on tämän 65-vuotiaan miehen salaisuus?