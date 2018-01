Oprah Winfrey elää amerikkalaista unelmaa – perunasäkkiin pienenä puettu tyttö on raivannut tiensä rikkauksiin

Oprahin on vihjailtu lähtevän mukaan seuraaviin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Puheet kiihtyivät entisestään, kun hän piti tunteikkaan puheen Golden Globe -palkintogaalassa.

Winfrey syntyi vuoden 1954 tammikuussa Kosciuskossa Mississippin osavaltiossa. Hänen äitinsä Vernita Lee oli naimaton kotiapulainen. Isäehdokkaita on ainakin kaksi, kaivostyöläinen Vernon Winfrey ja maanviljelijä Noah Robinson. Vernon Winfrey on kuitenkin uskottavampi vaihtoehto.

Muutto kaupunkiin

Insestiä ja teiniraskaus

Oprah on kertonut jo vuonna 1989 ohjelmassaan tulleensa yhdeksänvuotiaana seksuaalisesti hyväksikäytetyksi joidenkin suvun miesten toimesta. Perhe kielsi syytökset jyrkästi.

Oprah on selittänyt omaa haluttomuuttaan tulla äidiksi osittain sillä, ettei hänen oma äitinsä kyennyt kasvattamaan ja huolehtimaan lapsistaan.

Oprah Winfreyn ja Stedman Graham ovat olleet pari vuodesta 1986. Naimisiin he eivät mene, sillä Oprahin mukaan hän ei osaisi olla "vaimo". Pariskunnalla ei ole lapsia.

Kaunis kympin tyttö

17-vuotiaana Oprah voitti "The Black Tennessee" -missikisan ja herätti huomiota paikallisella radioasemalla, joka palkkasi hänet osa-aikaiseksi uutistoimittajaksi. Tässä työssä hän jatkoi korkeakouluopintojensa ohella.

Mediamaailman kutsu

Ensimmäinen kosketus talk show-genreen tuli 1978, kun hänet pestattiin ”People are talking”-shown toiseksi juontajaksi.

Vuonna 1984 oli vuorossa Chicago ja aamushow "AM Chicago". Suosio yllätti kaikki. Oprahin johdolla ohjelma kiilasi katsojien suosikiksi. Perusta "Oprah Winfrey Show" -keskusteluohjelmalle oli luotu.

Pyörilijä Lance Armstrong myönsi Oprahille käyttäneensä EPOa vuonna 2013. USA:n neljänneksi katsotuin ohjelma kautta aikojen on Oprah Winfrey Shown Michael Jackson haastattelu.

Myötäelämisen kyky

Oprah Winfrey on tunnettu filantrooppi. Puunistutusseremonia Etelä-Afrikkassa vuonna 2008 tytöille tarkoitetun Oprah Winfrey Leadership- akatemian edustalla.

Vakavammat aiheet hömpän tilalle

Viimeisimpänä siirtona on viime vuonna legendaariseksi noussut uutismakasiini 60 minutes CBS-kanavalla. Oprah on palannut uutismaailmaan ja on ohjelmassa mukana aina sunnuntaisin.