Painajainen kauppakeskuksessa – silminnäkijät: Lapset jäivät lukkojen taa, palohälyttimiä ei ollut, liekkejä paettiin hyppäämällä ikkunoista

Palo sai alkunsa viihdekeskuksesta sunnuntaina iltapäivällä. Muun muassa kahden elokuvateatterin katto romahti. Maanantaiaamuun mennessä 53 ihmisen on vahvistettu kuolleen, ja kymmeniä on yhä kateissa. Kuolleista ainakin 11 on lapsia ja myös kadonneiden joukossa on lapsia. BBC:n mukaan kuolleista jopa 41:n pelätään olevan lapsia. Kateissa on yhä ainakin toistakymmentä ihmistä.