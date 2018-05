Palestiinalaisten painajaispäivänä tilanne pysynyt kireänä – ainakin yksi kuoli Gazassa ja kymmeniä loukkaantui Länsirannalla

Palestiinalaiset ovat haudanneet tänään kuolleitaan ja Länsirannalla on ollut mielenosoituksia. Yksin Betlehemissä on tänään loukkaantunut yli 50 mielenosoittajaa.

Tänään vietetään Nakba-päivää – tunnelma on erittäin kireä

– Tänään on ollut rauhallisempaa, mutta ainakin yhden tiedetään kuolleen tänäänkin Gazassa joten uhriluku on nyt 62. Israelilaissotilaita ja poliiseja on näkynyt joka puolella. Sotilailla näkyy olevan lupa ampua kaikkea epäilyttävää. Kuuden viikon mielenosoituksien aikana on kuollut yhteensä jo sata mielenosoittajaa.