Skandaali Ruotsin akatemiassa – lehdet: Nobel-voittajien nimet vuodettiin julkisuuteen – vuotaja tunnetun runoilijan puoliso

Kuningaskin huolestui



Akatemiaa vaivaava skandaali on jatkunut vuosia piilossa julkisuudelta. Arnaultin puoliso ja akatemian pysyvä jäsen Katarina Frostensson on Ruotsin tunnetuimpia runoilijoita. Viime viikolla kolme akatemian jäsentä jätti paikkansa vastalauseena tapahtumille, mutta julkisesti he eivät käsitelleet asiaa.

Pariskuntaa arvosteltu



Arnaultin ja Frostenssonin elämäntyyli on herättänyt kritíikkiä. Heidän epäillään muun muassa käyttäneen akatemian Pariisissa olevaa asuntoa luvatta. Pariskunnalla on ollut kulttuuriyritys Forum Jean Claude Arnault HB, jota akatemia tuki viime vuoteen saakka. Akatemia lopetti tuen ja yhteydet Arnaultin huonon käytöksen takia.

Ruotsin akatemia on maan johtava kulttuuritoimija. Se on suljettu ja veroista vapautettu yhteisö, jonka johtokunnassa on 18 jäsentä. He tiettävästi nauttivat laajoista etuoikeuksista vaikka eivät saa jäsenyydestään palkkaa.