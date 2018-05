Pankkiautomaatin räjäyttäjät saivat suuren saaliin Keski-Virossa – "Rahaa lojui pitkin parkkipaikkaa"

Swedbankin turvallisuusjohtaja Kalle Laasberg sanoo Järva teatajan haastattelussa, että räjäytetyssä automaatissa oli rahaa noin 100 000 euroa. Summa on harvinaisen suuri, sillä tavallisesti pankkiautomaateissa on rahaa huomattavasti vähemmän. Laasbergin mukaan vielä ei tiedetä tarkaan, paljonko ryöstäjät todellisuudessa saivat rahaa.

Järva teatajan mukaan poliisi epäilee, että Viroon on pesiytynyt ammattirikollisten joukko, joka on erikoistunut pankkiautomaattiryöstöihin. Araveten automaatti on ensimmäinen onnistunut ryöstö.