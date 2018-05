Pari kuukautta vanha tiikeri oli sullottu laukkuun – salakuljetettu pentu oli löydettäessä tajuton

Laittomasti rajaa ylittämässä olleet huomasivat rajaviranomaisten olevan lähellä ja pakenivat takaisin Meksikon puolelle, jättäen pennun jälkeensä. Viranomaiset huomasivat hylätyn laukun ja yllättyivät sen sisällöstä. Vain noin muutaman kuukauden ikäinen pentu on nyt Gladys Porterin eläintarhassa hoidettavana, kertoo CBS.

Laiton maahantuonti tuottoisa bisnes

Pentu on vain yksi monista Yhdysvaltojen ja Meksikon rajan yli laittomasti tuoduista eläimistä. Eksoottisen eläinten laittomasta maahantuonnista on tullut tuottoisaa toimintaa ja huumekauppiaiden tiloilta löytyy usein myös eksoottisia tuontieläimiä.

Eksoottisten eläinten salakuljetus on maailmanlaajuisesti iso bisnes. Defenders of Wildlife järjestön mukaan laittoman bisneksen arvo on 7–23 miljardia dollaria eli 5–19 miljardia euroa.