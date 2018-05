Pariisissa parvekkeelta pelastetun pojan isä oli pelaamassa Pokemon Go:ta, kun lapsi putosi – perhe kiittää auttajaa

– Hän on todellinen sankari, kuvaili pojan isoäiti lapsenlapsensa pelastanutta 22-vuotiasta malilaista siirtolaista Mamoudou Gassamaa, joka kiipesi neljänteen kerrokseen parvekkeita pitkin lapsen luokse.

Pieni poika oli muuttanut Réunionista Pariisiin noin kolme viikkoa sitten. Hänen äitinsä ja isoäitinsä asuvat yhä Réunionissa, mutta heidän on määrä muuttaa ensi kuussa Pariisiin. Äidillä on pienempi lapsi huollettavana Réunionissa. Pojan äidin mukaan isä ei ole tottunut huolehtimaan pojasta, ja on jättänyt pojan aiemminkin yksin kotiin.