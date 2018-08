Pedofiilipappien hyväksikäyttö oli häikäilemätöntä: Alaston lapsi näytteli Jeesusta ristillä, hyväksikäytettävät merkittiin ja alaikäiset raiskatut pakotettiin aborttiin

1 min 36 s

Kevennys 16.8.2018

175-vuotias tivoli juhli railakkaasti

Kööpenhaminan 175-vuotias tivoli on yksi maailman vanhimpia huvipuistoja. Tivoli avattiin 1843 ja elää edelleen erittäin hyvin, kuten sen vuoristorata, joka on ollut alusta asti. Jopa Walt Disney on kertonut saaneensa inspiraation juuri Kööpenhaminan tivolista.