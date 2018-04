Peiteyhtiöitä, hämärämiehiä ja valehtelua: Venäjän salainen ilmasilta vie Syyriaan palkkasotilaita ja tuo takaisin ruumisarkkuja

Kone on yksi kymmenistä, joita on hankittu välikäsien kautta peiteyhtiöille, jotka useiden mutkien kautta puolestaan kuuluvat Yhdysvaltain pakotteiden piirissä oleville yhtiöille. Esimerkiksi kahden venäläisupseerin Ukrainaan perustamilla yhtiöillä, Khors'illa ja Dart'illa on ollut lentokonerekisterien mukaan yli 80 konetta, joista 40 on käytetty Syyriassa, Iranissa ja Irakissa. Yhtiöt väittävät vuokranneensa koneet eteenpäin.