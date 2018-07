Perinteiset viinialueet kärsivät ilmaston lämpenemisestä – viljelmät siirtyvät pohjoisemmaksi

Viiniä viljellään entistä pohjoisemmassa

– On totuttu ajattelemaan, että 50. leveyspiiri on viininviljelyn raja. Nyt viinitarhoja istutetaan jopa 57. leveyspiirille Skandinaviaan, Nova Scotiaan, Kanadaan ja Brittiläiseen Kolumbiaan, luettelee Linfield Collegen viinikoulutuksen johtaja Greg Jones.

Viininviljelijöiden on kehitettävä uusia viljelymenetelmiä, jotta he voisivat sopeutua ilmaston lämpenemiseen.

Muutoksia viljelymenetelmiin ja sopeutumista

– Emme voi siirtää viinitarhoja sen jälkeen, kun ne on istutettu. Niinpä meidän on sopeuduttava tapahtuviin muutoksiin. Voimme etsiä keinoja rypäleiden varjostamiseen, jotta ne pysyisivät viileämpinä. Voimme myös varmistaa, että köynnökset saavat riittävästi ravinteita - se tosin pitää tehdä joka tapauksessa. On pidettävä mielessä, että viljelytekniikkaa on muutettava, toteaa Kellerin viinitilan johtaja Ana Keller.