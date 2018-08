Peru ja Ecuador kiristävät rajavalvontaansa Venezuelan kriisin takia – miljoonia lähtenyt maasta

YK:n mukaan Venezuelasta on lähtenyt taloudellisen kriisin seurauksena yli 2,3 miljoonaa ihmistä, joista pääosa on suunnannut naapurimaihin Peruun, Ecuadoriin ja Brasiliaan. YK:n mukaan kyseessä on yksi Etelä-Amerikan historian suurimmista muuttoliikkeistä.