Petteri Järvinen: Suomessakin puhuttu Facebookin tiedonkeruusta kymmenen vuotta – Zuckerbergin sijaan senaattorit syytteeseen

Järvisen mukaan nyt meneillään olevassa kohussa ja Facebookin käyttäytymisessä iso ero aikaisempaan on se, että on voitu analysoida ihmisten luonnetta. Ennen kohdennetussa mainonnassa on ajateltu ja ostettu kohderyhmiä, nyt aletaan kohdentaa mainontaa ihmisten ominaisuuksien mukaan.

– Kohdennetussa mainonnassa ei ole mitään laitonta, jos tiedot hankittu laillisesti, Järvinen sanoo.

Tietokirjailija muistuttaa, että sosiaalisen median tarjoamat erilaiset palvelut hyödyttävät aidosti käyttäjiä. Esimerkiksi Facebookia tai Googlea ei ole tarvinnut mainostaa, hyöty on markkinoinut itse itseään.

– Kymppijuttu on se, että nämä eivät maksa mitään. Hinta on ainoastaan nämä tiedot.

Järvisen mukaan Suomessakin on jo kymmenen vuotta puhuttu Facebookin ja muiden palvelujen tiedonkeruusta ja nyt tulee iso moraalipaniikki ja varoituksia vuotaneista tiedoista.



– So what. Tämä on hyväksyttyä ja tämä on tiedossa. Eikä se ole edes kovin vaarallista, Järvinen sanoo.



Järvisen mukaan uutta on nyt se perusasia, että ihmisten tietoja on vuotanut Facebookilta, vaikka niin ei pitänyt käydä. Toinen iso asia on manipulaatiovaikuttamisen mahdollisuus.



– Nyt on herätty niihin paljon suurempiin kuvioihin kuin vain pelkästään kohdennettuun markkinointiin. Siihen, että miten sitä voidaan käyttää manipulaatioon, kuka siellä kontrolloi vihapuhetta, kuka määrittelee, mikä on vihapuhe.



Järvisen mukaan senaatin kuultavaksi olisi pitänyt istuttaa senaattorit itse. Kysymyksellä, miksi Yhdysvalloissa ei ole kunnon tietosuojalakia?