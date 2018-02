Picasson mestariteoksen alta paljastui toinen maalaus

BBC kertoo, että "La Misereuse Accroupie" -öljyvärimaalauksen alla on toinen maalaus, jossa kuvataan maisemaa Barcelonasta.

Picasso on käyttänyt maisemakuvaa pohjana naista esittävälle maalaukselleen. Mielenkiintoista on, että Picasso on kääntänyt kangasta 90 astetta aloittaessaan maalata uutta kuvaa. Maisemassa näkyvät kukkulat muodostavat Picasson maalauksessa naisen selän.