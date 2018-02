Pilvenpiirtäjän kokoinen, nopeasti liikkuva asteroidi ohittaa Maan – lähimmillään sunnuntai-iltana

Asteroidi 2002 AJ129:n halkaisija on 800-1100 metriä, mikä on saman verran tai hieman enemmän kuin maailman korkein pilvenpiirtäjä, Dubaissa sijaitseva Burj Khalifa, jonka korkeus on 828 metriä. Asteroidin liikkumisnopeus on 120 000 kilometriä tunnissa eli 34 kilometriä sekunnissa.