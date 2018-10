Pitäisikö EU-maiden jäädyttää asevienti Saudi-Arabiaan Khashoggin tapauksen vuoksi? "Suomi on viennissä erittäin pieni toimija"

Saksan liittokansleri Angela Merkel on vaatinut, että Saksa ja muut EU-maat jäädyttäisivät aseviennin Saudi-Arabiaan. Merkelin mukaan asevienti ei voi jatkua ennen kuin toimittaja Jamal Khashoggin kuolema selvitetty.

Ulkoministeriön asevalvontayksikön päällikkö Leena Pylvänäisen mukaan Suomi on Saudi-Arabiaan suuntautuvassa aseviennissä erittäin pieni toimija verrattuna esimerkiksi Saksaan. Jemenissä neljättä vuotta jatkuva konflikti on nostanut tarkasteluun myös Suomen aseviennin alueelle.

– Lupapolitiikassa Jemenin tilanteen suhteen harkinta on tiukentunut, Pylvänäinen sanoo.

Patrian asekaupat tarkastelussa



MTV Uutiset on kertonut aiemmin , kuinka Patrian Arabiemiraatteihin myymiä panssariajoneuvoja olisi käytetty Jemenin konfliktissa. Arabiemiraatit tukee Yhdysvaltojen ohella Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa Jemenin sodassa.

– Täytyy muistaa, että meillä ulkoministeriössä ei ole lopullista varmuutta siitä, onko se Patrian vaunu todella ollut Jemenissä. Emme pysty varmistamaan niitä kuvamateriaaleja, mitä on nähty, Pylvänäinen kertoo.

Ulkoministeriön asevalvontayksikön päällikkö ei pysty myöskään kieltämään, että näin ei olisi ollut. Myös puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on kommentoinut tapausta aiemmin.

Voimakasta asekasvua alueella

Suomen valtio omistaa enemmistön Patrian osakkeista. Pylvänäisen mukaan Patrian vaunuvienti Arabiemiraatteihin on ollut erittäin pitkä prosessi.

– Ensimmäiset vaunut on viety sinne vuonna 2008. On hyvin mahdollista, että jos Jemenissä on Patrian vaunuja, ne ovat tästä hyvin kauan aikaa sitten tapahtuneesta kaupasta.