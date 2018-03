Pohjois-Korea taipui huipputapaamiseen – tutkija: Trump voi saada paljon kunniaa

– Tässä pitää erotella konkretia sekä show- ja pr-osio. Kyse on historiallisesta tapaamisesta, ja siitä tehdään vielä isompi. Saavatko he jotain sovittua, se on sitten eri asia. Voi olla, että he saisivat periaatetasolla jotain sovittua, mutta varmasti pitkään neuvotellaan yksityiskohtia. Joka tapauksessa, jos he nyt tapaavat niin onhan se iso, suuri, historiallinen tapahtuma itsessään, Salonius-Pasternak arvioi.