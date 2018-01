Pohjois-Korean johtajan velipuolen murhaoikeudenkäynti jatkui – syytettyjä naisia uhkaa kuolemantuomio

Kim Jong-Nam murhattiin viime helmikuussa Kuala Lumpurin lentokentällä. Murhassa käytettiin hermomyrkky VX:ää, joka on myrkyllisin ihmisen valmistama myrkky. Syyttäjän mukaan toinen naisista hieroi nestemäistä myrkkyä liinalla Kimin kasvoihin. Kim kuoli Malesian sisäministerin mukaan tuskallisen kuoleman mukaan noin 20 minuuttia myrkyn saamisen jälkeen.

Murhasta syytetyt naiset, vietnamilainen Doan Thi Huong ja indonesialainen Siti Aisyah, ovat ilmoittaneet olevansa syyttömiä. He kertovat, että luulivat olevansa mukana jonkinlaisessa pilassa, joka olisi osa tosi-tv-ohjelmaa. Aisyah sanoi, että hänelle maksettiin 85 euroa vastaava summa kepposen tekemisestä. Hän sanoi uskoneensa hierovansa vauvaöljyä Kimin kasvoihin. Naisten puolustusasianaja on sanonut, että naisia käytettiin murhassa vain likaisen työn tekijöinä ilman, että he itse ymmärsivät, missä olivat mukana.