Poliisi ei epäile enää murhaa: 41-vuotiaan Jennyn ruumiissa ei väkivallan merkkejä

– Se oli tässä tapauksessa tutkintaa helpottava keino. Kun poliisi tulee paikalle, tilanne on monesti hyvin epäselvä. Olosuhteet puhuivat aluksi sen puolesta, että tapauksesta kannattaa aloittaa murhatutkinta. On parempi tehdä murhatutkimuksen kannalta asianmukaiset toimenpiteet heti kuin huomata jälkeenpäin, että niitä ei tehtykään ja sitten on liian myöhäistä, selvittää Borg.