Pornotähti Danielsin asianajaja: Presidentti Trumpin lakimies sai satoja tuhansia venäläisiltä

Tilisiirrot ja rahaliikenteen vahvistavat monet luotetut yhdysvaltalaismediat. Joukossa ainakai The New York Times ja NBC.

Uutiskanava NBC:n mukaan rahaa on talletettu Cohenin Essential Consultants L.L.C. -firman tilille. Uutiskanavan mukaan firma on sama, jota käytettiin pornotähti Danielsille eli Stephanie Cliffordille maksetun 130 000 dollarin siirtämisessä.

New York Timesin mukaan Essential Consultant on saanut viime vuoden aikana noin 500 000 dollaria konsultti Columbus Novalta. Yhtiön suurin yksittäinen asiakas on juuri Viktor Vekselbergin omistama yritys.