Presidentti Niinistö: Britannian myrkkymurhayritys järkyttävä teko – uhkaa koko kansainvälistä turvallisuutta

Niinistö sanoo, että on välttämätöntä, että tapaus tutkitaan perusteellisesti. Hän kertoo myös olevansa erittäin huolestunut tapauksesta.

– Tapauksesta on saatava täysi selvyys ja syylliset on saatettava vastuuseen teostaan. Venäjän myötävaikutus asian selvittämiseksi on tarpeen. Molemmat tapauksen taustasta esitetyt vaihtoehdot, Venäjän tietoinen toiminta tai se, että vaaralliset aineet eivät ole sen hallinnassa, ovat hyvin huolestuttavia.