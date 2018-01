Presidenttiehdokas Hillary Clintonin yllätysesiintyminen Grammy-gaalassa – luki ääneen Trumpista kertovaa kirjaa

Gaalan juontaja James Corden ilmoitti yrittävänsä löytää voittajan vuoden parhaalle puhutulle albumille. Tässä kisassa tunnetut henkilöt, mukana Clinton, lukivat otteita Trumpin ensimmäisestä presidenttivuodesta kertovasta Fire and Fury -kohukirjasta. Clinton luki osuudessaan kohdan, joka käsittelee Trumpin syömistottumuksia.

– Hän oli jo pitkään pelännyt tulevansa myrkytetyksi. Se on yksi syy, miksi hän syö mielellään McDonald’sissa. Kukaan ei tiedä, että hän on tulossa pikaruokaravintolaan, ja ruoka on siellä turvallisesti jo valmiiksi tehty.