Puigdemontin suosikista Katalonian aluejohtaja – hallitsevan puolueen edustaja uhkaa ottaa alueen Espanjan hallitaan

Espanja suhtautuu epäillen

Torra on itsenäisyyden kannattaja ja kriitikot ovat kutsuneet häntä entisen aluejohtajan, Carles Puigdemontin ohjailemaksi nukkehallitsijaksi.

Puigdemont on tällä hetkellä Saksassa odottamassa maan viranomaisten päätöstä siitä, luuvutetaanko hänet Espanjaan. Häntä odottaa Espanjassa syytteet kapinoinnista ja korruptiosta. Myös monia muita itsenäisyysliikkeen johtajia vastaan on nostettu syytteitä. Saksa ei toistaiseksi ole luovuttanut häntä kapinasyytteiden perusteella, mutta nyt harkinnassa on luovutus korruptiosyytteiden perusteella.