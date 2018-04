Puola hakkasi uhanalaisten eläinten asuttamaa ikimetsää – EU:n oikeus totesi laittomaksi

Puolan ja Valko-Venäjän rajalla sijaitseva metsä on Unescon maailmanperintökohde. Metsä on viimeinen laaja luonnontilainen metsäalue Euroopan lehtimetsävyöhykkeellä. Se on myös harvinaisen euroopanbiisonin viimeinen asuinpaikka. ECJ:n tuomarin Marek Safjanin mukaan hakkuut ovat myös uhanneet metsässä asuvia uhanalaisia lintuja ja hyönteisiä. Metsä on vajaat 900 nelliökilometriä pinta-alaltaan.