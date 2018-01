Puolalaiset eliittikiipeilijät epätoivoisessa pelastusyrityksessä Pakistanin ”Tappajavuorella”

Nanga Parbat on Pakistanin toiseksi korkein vuori ja se sijaitsee maailman toiseksi korkeimman vuoren K2:n vieressä. Vuori on saanut liikanimen Tappajavuori rinteillä tapahtuneiden lukuisten onnettomuuksien vuoksi.

Sotilashelikopterit eivät pystyneet auttamaan



Ranskalainen joutui laskeutumaan yksin



Nyt alempaan perusleiriin on laskettu koptereista kaksi puolalaista huippukiipeilijää, Adam Bielecki ja Denis Urubko. Heidän on tarkoitus lähteä kiipeämään ylös pulaan joutuneiden avuksi. Heillä on mukanaan paikannuslaitteet.

Sadantuhannen euron pelastushanke



Pelastusoperaatio on kallis hanke, ja sitä on alettu jo rahoittaa joukkorahoituksella. GoFundMe-pelastussivuston kautta operaatioon on jo onnistuttu keräämään 74 000 euroa. Tavoitteena on satatuhatta euroa. Myös Puolan hallitus on luvannut osaltaan tarjota taloudelliset takuut pelastusoperaation rahoitukseen.