Puskien peittämä, rapistunut seinämä olikin pala liki 30 vuotta sitten kaadettua Berliinin muuria – "Olin äimänkäkenä"

Aiemmin tietämättömissä pysynyt pala Berliinin muuria on paljastunut Luoteis-Berliinissä.

Muistopäivä muurin rakentamiselle

– Olin äimänkäkenä siitä, että paljastumattomia palasia muurista on edelleen olemassa, Gothe sanoo uutistoimisto DPA:lle.

Varsinaista muuria kiersi ulompi suojakehä

Nyt löytynyt palanen on osa varsinaista Berliinin muuria ympäröivää ulompaa suojakehää, jolla suojattiin varsinaista muuria.

The Berlin Wall Foundation on vahvistanut, että kyseessä on alkuperäinen ulkokehää.